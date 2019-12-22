AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بيطري الدقهلية: قبول طلبات الراغبين في توسعة نشاط مزارعهم.. الأربعاء

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم المنجى
Advertisements
همت الحسيني

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية فى تصريحات صحفية له عن بدء قبول طلبات الراغبين فى توسعة نشاط مزارعهم فى حالة صلاحيتها طبقا للتعليمات، وسيتم ذلك من خلال مبادرة سيتم تدشينها يوم الأربعاء المقبل بمديرية الزراعة .

واضاف "المنجي"، ان ذلك يأتى فى اطار توجهات الدولة بتنمية الثروة الحيوانية من خلال التوسع الرأسي فى الانتاج الحيوانى وحرص الدولة المستمر على تقديم الدعم الكامل للمربين سواء اصحاب المزارع الصغيرة -المتوسطة او صغار المربين وذلك لزيادة العائد الاقتصادي للفرد وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه يتم التأكد من وجود رخصة تشغيل للمزرعة أو تصريح مزاولة نشاط للتربية المنزلية وأن يكون سن المتقدم للمشاركة فى المبادرة يتراوح من ٢٣-٦٥ عاما حيث تهدف المبادرة الي طرح قروض ميسرة بفائدة متناقصة ٥٪؜ من البنك المركزي .

وأوضح انه يتم من خلالها تمويل المربين بعجلات عشار ذات إنتاجية عالية ثنائية الغرض ومعدات مركز تجميع ألبان وشراء سيارات مجهزة بمبردات وشراء وحدات جرش وخلط الأعلاف.
Advertisements

ترشيحاتنا

100 صورة و20 فيديو.. نجوم الرياضة والسياسة والاعلام في عزاء شقيقة مرتضى منصور

حسام موافي يتقدم ببلاغ لـ الصحة بسبب تحليل فيتامين د

عمرو دياب يشعل حماس الجمهور فى السعودية بصحبة دينا الشربيني| شاهد

الملاريا الخبيثة.. طبيب الزمالك يكشف أسباب وفاة إداري الفريق

أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن تحامل الحكم القطري على محمد صلاح.. شاهد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 22/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز تاريخي .. منتخب مصر للإسكواش يتوج ببطولة العالم للفرق للمرة الخامسة

كاميرا المنزل تكشف مفاجآت في مقتل امرأة داخل غرفة نومها بالسعودية

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور