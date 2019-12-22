بيطري الدقهلية: قبول طلبات الراغبين في توسعة نشاط مزارعهم.. الأربعاء



أعلن الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية فى تصريحات صحفية له عن بدء قبول طلبات الراغبين فى توسعة نشاط مزارعهم فى حالة صلاحيتها طبقا للتعليمات، وسيتم ذلك من خلال مبادرة سيتم تدشينها يوم الأربعاء المقبل بمديرية الزراعة .



واضاف "المنجي"، ان ذلك يأتى فى اطار توجهات الدولة بتنمية الثروة الحيوانية من خلال التوسع الرأسي فى الانتاج الحيوانى وحرص الدولة المستمر على تقديم الدعم الكامل للمربين سواء اصحاب المزارع الصغيرة -المتوسطة او صغار المربين وذلك لزيادة العائد الاقتصادي للفرد وتنمية الثروة الحيوانية.



وأشار إلى أنه يتم التأكد من وجود رخصة تشغيل للمزرعة أو تصريح مزاولة نشاط للتربية المنزلية وأن يكون سن المتقدم للمشاركة فى المبادرة يتراوح من ٢٣-٦٥ عاما حيث تهدف المبادرة الي طرح قروض ميسرة بفائدة متناقصة ٥٪؜ من البنك المركزي .



وأوضح انه يتم من خلالها تمويل المربين بعجلات عشار ذات إنتاجية عالية ثنائية الغرض ومعدات مركز تجميع ألبان وشراء سيارات مجهزة بمبردات وشراء وحدات جرش وخلط الأعلاف.