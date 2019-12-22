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توك شو

محمد صبحي: يجب النظر للماضي ونأخذ أجمل ما فيه

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
الفنان محمد صبحى
الفنان محمد صبحى
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توك شو
قال الفنان محمد صبحى، إن مصر للمرة الأولى تتحدث للعالم عن طريق ميديا حقيقية سريعة الوصول، موضحًا أن منتدي شباب العالم جمع شباب من مختلف الدول فى مصر والجميع شاهد أن مصر بها أمن وأمان.

وأضاف محمد صبحى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن منتدي شباب العالم، له أهمية كبيرة لمصر ولـ المصريين، ولجميع الشباب المشارك من الدول الخارجية.

وأشار محمد صبحى، إلى أنه يجب أن ننظر للماضي ونأخذ أجمل ما فيه لكى نعيش الحاضر ونرسم المستقبل، موضحًا أن منتدي شباب العالم بنى المستقبل.

وتابع محمد صبحى، أن الإعلام المصري يجب أن يقوم بشرح المصطلحات بشكل مفهوم، لكي نصل للجميع، مشيرًا إلى أن معظم المواطنين لا يعلمون معنى التنمية المستدامة، والإعلاميين يرددون الكلمة بدون شرح.
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