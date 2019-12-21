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رياضة

بالدليل.. توجيه الرئيس بالاعتماد على مدير فني مصري للمنتخب هو الأفضل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:20 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عمرو ابوبكر
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالاعتماد على المدير الفني المصري إشارة منه أن الصناعة المصرية هي التي تولد الأفضل والصالح للبلد، وعدم الاعتماد على المدير الفني الأجنبي الذي يستنفذ المزيد من الأموال والقليل من الفائدة.

وبناء على ما وجهه الرئيس السيسي، نجد أن حديثه هو خير دليل على ما يحدث الآن في عالم كرة القدم وبالأخص الدوري المصري والبطولات الدولية والمحلية للمنتخبات الكبيرة والشباب.

توج منتخب مصر تحت 23 سنة، بقيادة المدير الفني المصري شوقي غريب ببطولة كأس الأمم الأفريقية، لعام 2019-2020 التي اقيمت في مصر.

حقق منتخب مصر تحت 23 سنة العديد من الألقاب الفردية خلال هذا العام مع غريب، مصطفى محمد هو هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتوج أفضل لاعب رمضان صبحي نجم المنتخب الوطني.

وبالنظر على الدوري المصري نجد رحيل كل من هو أجنبي وتولي المصري الإدارة الفنية يعطي دفعة قوية للاعبين والفريق ككل والنتائج ترتفع مع المصري في العديد من الأندية.

-الزمالك
رحيل جروس وتعييين طارق يحيى مديرًا فنيًا مؤقتًا، وتحقيق نتائج مميزة في البطولة الأفريقية بالفوز على ديكاداها بسبعة أهداف، وحقق الفوز في العديد من المباريات قبل تعيين ميتشو مديرًا فنيًا.

وطارق يحي تفوق على الزمالك بعد رحيله وتعيينه مديرًا فنيًا لنادي طلائع الجيش، في مباراة بالدوري المصري.

-الاسماعيلي
رحل عن الاسماعيلي الصربي ميودراج ميسيتش المدير الفني السابق للدراويش، وتم تعيين المصري أدهم السلحدار مديرًا فنيًا مؤقتًا، وحقق الفوز في مبارتين متتاليتين على مصر المقاصة واف سي مصر وفاز الأهلي عليه بصعوبة بهدف دون رد.

- الجونة
رحل عن الجونة المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، وتعيين رضا شحاته مديرًا فنيًا مؤقتًا، حقق خلال فترة توليه ثلاث انتصارات هامة، الفوز على بيراميدز 3-2 وعلى طلائع الجيش 2-0، بعد أن تلقى العديد من الهزائم مع المدير الفي الأجنبي.

وكان من قبل توجيه الرئيس السيسي حسن شحاته المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الذي حقق بطولة الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006،2008،2010.

كما حقق محمود الجوهري ثاني وصول لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم، عام 1990، وحقق بطولة الأمم الأفريقية عام 1998.
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