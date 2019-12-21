ضبط سيدة بـ 30 طربة حشيش في حملة بكفرالزيات وملاحقة هاربين

تمكن ضباط الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا برئاسة العقيد حسام الجارحي وبمعاونة النقباء احمد زهران و محمد القمري من استهداف بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة (كفور بلشاى) بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية ، لضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق واسع بمحافظة (الغربية) بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.



وتم إستهداف منزلهم وتبين عدم تواجدهم وتم ضبط (إحدى السيدات مقيمة بذات المنطقة وتدعي " ا . ا وشهرتها ابتسام " ، وأسفر تفتيش المسكن عن ضبط (30) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 3 كيلو جرام) وبندقية خرطوش و (4) طلقات خرطوش وعدد (3) خزينة بندقية آلية وعدد (200) طلقة آلية ومبلغ مالى وهاتف محمول.



بمواجهتها أقرت بحيازتها للمضبوطات بالإشتراك مع المتهمين الهاربين كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى عناصر التشكيل.

