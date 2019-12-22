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اقتصاد

البنك الدولي: 18.7 مليار دولار لدعم البلدان المتأثرة بأعمال العنف والصراع

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:30 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
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محمد يحيى
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تخصيصها مبلغ 18.7 مليار دولار لدعم البلاد المتأثرة بأوضاع الهشاشة الاقتصادية وأعمال العنف والصراع علي مستوي العالم خلال الفترات القادمة.

أوضحت مجموعة البنك في تقرير صادر عنها أن جزء كبير من الموارد المخصصة بـ2.5 مليار دولار ستمول برامج توفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.

ذكرت أن مجموعة البنك تسعي بفاعلية في مساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة ضمن رسالتها الإنمائية لمعالجة أوضاع الصراع والهشاشة قبل الأزمات وأثنائها وبعدها، ولضمان دعم ودمج الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية ، تهدف مساندتنا إلى تكملة الجهود الإنسانية والتعامل مع هذه الأزمة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية في الأجل المتوسط.

وأشارت إلي أنه المتوقع في وقت مبكر من العام القادم أن نضع الصيغة النهائية لإستراتيجية مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.

ومن شأن ذلك أن يُضفي طابعا منهجيا على التزامنا المؤسسي بشأن معالجة أوضاع الهشاشة والصراع والعنف وذلك من خلال تقديم التمويل وإجراء حوار بشأن السياسات والعمل التحليلي والتحولات التشغيلية وعلاقات الشراكة. فتركيزنا على دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة والشعوب المعرضة للمعاناة في البلدان الهشة باق ومستمر.
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