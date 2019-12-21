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محافظات

أمين الحرية بكفر الشيخ يفتتح مقرًا جديدًا للحزب بـ فوه| صور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:44 م
أمين الحرية بكفر
أمين الحرية بكفر الشيخ يفتتح مقرًا جديدًا للحزب بـ فوه| صور
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محمود زيدان
افتتح أنور سعيد، أمين عام حزب الحرية المصري بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، السبت، مقرا جديدا للحزب بمركز فوه، بحضور هشام عبيد، أمين التنظيم بالمحافظة، وطارق عميرة الأمين المساعد للحزب بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور ، السيد عبد الباقي، أمين مركز فوه ورشدي، مفتاح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، والدكتور شوقي درويش، أمين مركز مطوبس، والمحاسب أحمد عجوة، أمين مساعد الحزب بمركز مطوبس.

ومن جانبه، قال أمين عام حزب الحرية بكفر الشيخ، إن الحزب يستعد حاليًا لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال الدفع بمرشحين أقوياء ذوى شعبية كبيرة في الشارع.
أمين الحرية بكفر الشيخ يفتتح مقرًا جديدًا للحزب بـ فوه| صور
أمين الحرية بكفر الشيخ يفتتح مقرًا جديدًا للحزب بـ فوه| صور
أمين الحرية بكفر الشيخ يفتتح مقرًا جديدًا للحزب بـ فوه| صور
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