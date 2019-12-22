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حوادث

السيطرة على حريق هائل اندلع في شقة بشارع النادي بطنطا دون خسائر

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:16 ص
سقة
سقة
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احمد علي
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم من السيطرة على حريق هائل اندلعت نيرانه بشقة سكنية في شارع النامي بطنطا بعدما تم الدفع بسيارتين مطافي، وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر في الأرواح.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بحدوث واقعة حريق.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية الي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات مطافئ، وتمت السيطرة على حريق هائل والتي التهمت نيرانه شقة كاملة بسبب ماس كهربائي.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
السيطرة على حريق هائل اندلع في شقة بشارع النادي بطنطا دون خسائر
السيطرة على حريق هائل اندلع في شقة بشارع النادي بطنطا دون خسائر
السيطرة على حريق هائل اندلع في شقة بشارع النادي بطنطا دون خسائر
السيطرة على حريق هائل اندلع في شقة بشارع النادي بطنطا دون خسائر
السيطرة على حريق هائل اندلع في شقة بشارع النادي بطنطا دون خسائر
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