أخبار نادي الزمالك| رئيس الأهلي السابق وعلاء وجمال مبارك فى عزاء شقيقة مرتضى منصور

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت 21-12-2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:
الملاريا الخبيثة.. طبيب الزمالك يكشف أسباب وفاة إداري الفريق
كشف الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، عن اسباب وفاة وليد قاصد إداري النادي صباح اليوم.
الزند وهيكل في عزاء شقيقة مرتضى منصور.. شاهد
قدم المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق ، وأسامة هيكل رئيس مدينه الانتاج الاعلامي ، وأحمد قذاف الدم واجب العزاء ،واجب العزاء في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
رئيس الأهلي السابق يقدم العزاء لـ مرتضى منصور في وفاة شقيقته |فيديو
قدم المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق وعماد وحيد عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق، العزاء في شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
علاء وجمال مبارك يقدمان العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور|شاهد
قدم علاء وجمال مبارك نجلا رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، واجب العزاء في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
لاعبو الزمالك يشاركون فى تشييع جثمان إداري الفريق
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والجهاز الفني والإداري والطبي على أداء صلاة الجنازة على وليد قاصد إداري الفريق الذي وافته المنية اليوم.
https://www.elbalad.news/4103584
الملاريا الخبيثة.. طبيب الزمالك يكشف أسباب وفاة إداري الفريق
كشف الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك، عن اسباب وفاة وليد قاصد إداري النادي صباح اليوم.
الزند وهيكل في عزاء شقيقة مرتضى منصور.. شاهد
قدم المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق ، وأسامة هيكل رئيس مدينه الانتاج الاعلامي ، وأحمد قذاف الدم واجب العزاء ،واجب العزاء في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
رئيس الأهلي السابق يقدم العزاء لـ مرتضى منصور في وفاة شقيقته |فيديو
قدم المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق وعماد وحيد عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق، العزاء في شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
علاء وجمال مبارك يقدمان العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور|شاهد
قدم علاء وجمال مبارك نجلا رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، واجب العزاء في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الذي يقام اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
لاعبو الزمالك يشاركون فى تشييع جثمان إداري الفريق
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والجهاز الفني والإداري والطبي على أداء صلاة الجنازة على وليد قاصد إداري الفريق الذي وافته المنية اليوم.
https://www.elbalad.news/4103584