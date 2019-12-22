الأطباء تطالب الأعلى للإعلام بضبط الإعلانات الدوائية.. إليزابيث شاكر: جريمة ويجب مواجهتها.. ونائب: دعاية الطبيب لنفسه بالبرامج عدم احترام للمهنة

صحة النواب تنتقد ظهور الأطباء في البرامج

برلماني: بيع الأدوية عبر الإعلانات جريمة

الأطباء: الأعلى للإعلام مسؤول عن وضع ضوابط الاعلانات الطبية والدوائية

سلمت نقابة الأطباء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مذكرة تضمنت المطالبة بتقنين ظهور الأطباء والمنتجات، على القنوات الفضائية، بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية.وذلك من خلال تقديم وثيقة صحيحة بذلك أو عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وأنه طبيب وليس أحد أعضاء الفريق الطبي، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته أو مكان الوصول إليه، فضلًا عن عدم الاستعانة بحالات المرضى في البرامج للشرح أو للترويج لإنجازات طبية، ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات في البرامج.وبالرغم من أن ترويج الطبيب لنفسه عبر البرامج التليفزيونية يعد مخالفة واضحة للائحة آداب المهنة، إلا أن النقابة العامة للأطباء لا تملك معاقبة الطبيب علي هذه المخالفة إلا إذا تقدم أحد من المواطنين بشكوى في النقابة أو أي من أعضاء النقابة في هذه الحالة تستدعي النقابة هذا الطبيب للتحقيق معه .وحول ها الأمر، حذرت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، من إعلانات الأدوية التي تبث عبر الفضائيات، مؤكدةً ضرورة مواجهة هذه الإعلانات التي تؤدي إلى موت المرضى بشكل كبير.وطالبت النائبة إليزابيث شاكر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بالرقابة الشديدة من قبل الجهات المعنية لوقف إعلانات الأدوية، وتطبيق القانون على المخالفين.وانتقدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ظهور بعض الأطباء على الفضائيات وقيامهم بالدعايا لأنفسهم عبر عرض أرقامهم وعناوين مستشفياتهم عبر الشاشات، مشيرةً إلى أن ذلك يعد مهانة لمهنة الطب، لأن الطب ليست تجارة، وحذرت من تحول المهنة لتسويق.وقال النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن القانون نظم مسألة عرض أي منتجات دوائية على الفضائيات، وألزم أن يكون ذلك وفق لتصريح من وزارة الصحة أولا، ومخالفة ذلك جريمة.وأضاف النائب سامي المشد، لـ "صدى البلد"، أن القانون منع أيضًا إعلانات الأطباء عبر البرامج، عن طريق عرض أرقامهم وأماكن مستشفياتهم، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام هي المنوطة بتنظيم هذا الأمر، وفرض عقوبات على المخالفين.قال الدكتور أحمد فتحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه يوجد سيل من الإعلانات الطبية والدوائية في الفترة الأخيرة علي التلفزيون، مضيفا أن النقابة مسئولة عن تنظيم دور اعلان الاطباء عن انفسهنم وعيادتهم، وليس المنتجات او المنشآت.وأكد فتحي لـ"صدى البلد" أن لوائح آداب المهنة تتضمن كيفية تعريف الطبيب عن نفسه والعقوبات الموقعة تجاه مخالفة ذلك.وأوضح أنه يجب وضع معايير للاطباء اثناء الظهور علي التليفزيون، ومن يخالف يحاسب.وأشار فتحي إلى أنه يجب وضع رقابة مشددة علي محاسبة القنوات الفضائية العارضة للمنتجات الطبية، والتي يجب أن تشمل كل القنوات لأنه توجد قنوات تبث من الخارج وليس علي قمر النيل سات، وتنشر إعلانات غريبة وخطر تضر بصحة المرضى.