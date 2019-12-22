علي غنيم: 3 أسباب أدت إلى تحقيق طفرة في قطاع السياحة.. فيديو

قال علي غنيم عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن مصر مرت بأزمة أستمرت 8 سنوات وبعدها حدثت طفرة سياحية مقارنة بسنة 2010 وهذا يرجع إلى 3 أسباب الأول الرحلات الخارجية للرئيس الثاني التواجد المستمر للقطاع الخاص الثالث مجهودات الوزارة لتنشيط السياحة وتواجدها المستمر في المحافل السياحية.
وأضاف "غنيم" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية"إيمان الحصري" في برنامج "مساءdmc"المذاع علي قناه"dmc"،أن إعطاءنا صورة للعالم الخارجي ان مصر هي الامن والامان هذا احدث طفره في مجال السياحة ، كما ان الدولة البريطانية والفرنسية عادوا إلى السياحة في مصر بسبب استقرار وضع مصر وهذا يشجع العالم كله إلى المجىء إلى مصر .
وأوضح " غنيم" أن بريطانيا وفرنسا هم من يقوم عليهم السياحة على مستوى العالم وهذا ساعدنا على أن ننقل للعالم الصورة الجيدة التي أصبحت عليها مصر بعد مرورها بأحداث عديدة .
وتابع " غنيم " اننا قمنا بفتح السياحة علي جميع دول الشرق الأقصى وجنوب أمريكا اللاتينية واتجهنا ايضا الى بعض الدول التي كانت تتبع الاتحاد السوفيتي .
واستكمل " غنيم" أن الأسواق الواعدة في السياحة قد استهدفتها الآن وحققنا منها أرقاما كبيرة كما اننا لدينا طفرة الآن في مجال السياحة.
وأضاف "غنيم" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية"إيمان الحصري" في برنامج "مساءdmc"المذاع علي قناه"dmc"،أن إعطاءنا صورة للعالم الخارجي ان مصر هي الامن والامان هذا احدث طفره في مجال السياحة ، كما ان الدولة البريطانية والفرنسية عادوا إلى السياحة في مصر بسبب استقرار وضع مصر وهذا يشجع العالم كله إلى المجىء إلى مصر .
وأوضح " غنيم" أن بريطانيا وفرنسا هم من يقوم عليهم السياحة على مستوى العالم وهذا ساعدنا على أن ننقل للعالم الصورة الجيدة التي أصبحت عليها مصر بعد مرورها بأحداث عديدة .
وتابع " غنيم " اننا قمنا بفتح السياحة علي جميع دول الشرق الأقصى وجنوب أمريكا اللاتينية واتجهنا ايضا الى بعض الدول التي كانت تتبع الاتحاد السوفيتي .
واستكمل " غنيم" أن الأسواق الواعدة في السياحة قد استهدفتها الآن وحققنا منها أرقاما كبيرة كما اننا لدينا طفرة الآن في مجال السياحة.