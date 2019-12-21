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رياضة

أخبار الأهلى.. موعد عودة محمد محمود للملاعب..ومباراة إعتزال عماد متعب مع نادى أسبانى

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:42 م
عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 21 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الأهلي ومن أبرزها ما يلي:

بشرى لـ جماهير الاهلي.. اِعرف موعد عودة نجم الاحمر المصاب بالرباط الصليبي
كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن موعد عودة محمد محمود نجم الاهلي المصاب بقطع فى الرباط الصليبي للملاعب.

الأهلي ونادي إسباني .. نادر شوقي يعلن موعد مباراة اعتزال عماد متعب
كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين عن موعد اعتزال عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق .


شاهد.. ثلاثي الأهلي المرعب في استاد التتش استعدادًا لمواجهة الاتحاد
نشر احمد فتحى لاعب الاهلى صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات انستجرام.

رامي ربيعة جاهز لقيادة الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.
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