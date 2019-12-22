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تعليم

الوفد يكرم جامعة مصر.. و10 منح دراسية لأبناء الحزب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:20 ص
حزب الوفد يكرم جامعة
حزب الوفد يكرم جامعة مصر
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محمد شحتة
كرم حزب الوفد، المستشار بهاء الدبن ابو شقة وفواذ بدراوي سكرتير عام الحزب ونواب رئيس الحزب وقيادات سياسية وإعلامية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وإهداء درع التكريم الي الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة الذي حظي بترحيب كبير واشادة بالغة من قيادات الوفد تم إهداء درع التكريم له.

ورحب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، في ندوة عقدت السبت بمقر الحزب، بالدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في بيت الأمة الذي يعد قبلة للمصريين جميعًا.

وأشار "أبو شقة" إلى أن حزب الوفد ليس بيتًا الوفديين وإنما قبلة لكل ما ينفع الدولة المصرية والوطن والمواطن، موضحًا أن جامعة في حجم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فيها من النفع والتقدم المرجو الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء دولة حديثة، مشيدًا بدور الجامعة في تطوير التعليم العالي في مصر وتنفيذ خطة الدولة، حيث تتبع الجامعة كل الأساليب العصرية للتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف "أبو شقة" أن جامعة مصر تمتاز بقلة المصروفات الدراسية ما يتناسب مع جميع طبقات المجتمع وتقدم علم ميسر، فضلا عن احتوائها على مستشفى جامعي متميز، ولديها توأمة مع جامعات دولية، وتقوم بنشاط ثقافي على مدار العام.

من جانبه وجه الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الشكر لحزب الوفد بكامل هيئته السياسية، وعلى رأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، على الاستقبال الحافل، في بيت الأمة الذي أسسه زعماء الوفد.

واعلن الطوخي عن تخصيص 10 منح دراسية بالجامعة للوفديين.
الوفد يكرم جامعة مصر.. و10 منح دراسية لأبناء الحزب
الوفد يكرم جامعة مصر.. و10 منح دراسية لأبناء الحزب
الوفد يكرم جامعة مصر.. و10 منح دراسية لأبناء الحزب
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