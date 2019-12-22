للرجال: القهوة بهذا الفيتامين يعزز الحالة المزاجية ويقوي القلب

ننسى دائما أن نأخذ الفيتامينات اليومية؟ و لكن يظل هناك شيئا لم ننساه أبدا؟ فنجاننا اليومي من القهوة ، في الواقع ، لا يبدأ يومنا حتى نحصل عليه ،لذلك يمكننا الحصول على الفيتامينات الصحية مع فنجان القهوة بأضافة هذا العشب الصحي عليه .



كشف موقع هيلثي ،عن أضافة جرعة صحية من الفيتامينات ومضادات الأكسدة وفوائد مغذية لإصلاح الكافيين اليومي مع ملعقة صغيرة من شيء إضافي في الصباح ،قومي بصنع قهوة فيتامين خاصة ،لحصولك على فوائد كثيرة ،من تعزيز الحالة المزاجية والطاقة وحماية قلبك والقدرة الذكورية .



أضافة القرفة على فنجان القهوة :

إن رش كوب الصباح مع القرفة يقدم جرعة قوية (ولذيذة) من مضادات الأكسدة ،وقد استخدمت القرفة كتوابل لآلاف السنين ،



وفقا ل دراسة سابقة على الفئران ، قد تضيف القرفة لحماية القلب والعقل قلبك وعقلك ،وتعزز جهاز المناعة ،وتمنع من خطر الأصابة بالسرطان .



طريقة التحضير :

1/2 ملعقة من القرفة إلى فنجان القهوة الخاص بك ، أو قم بتحضير القهوة مع 1 ملعقة صغيرة من القرفة مختلطة .