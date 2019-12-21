طهطا يعلن قائمة الفريق لمواجهة المنيا

أعلن الجهاز الفنى لفريق طهطا عن ضم 19 لاعبا بقائمة الفريق لمواجهة المنيا غدا ضمن الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



وجاءت القائمة كالتالى : احمد حسن - احمد البطاخ - والو شريف - مصطفى صادق - محمود جميل - محمد عبدالقادر -

ابراهيم الكروى - كريم جمال - عمر صلاح - هيثم الصفتى - بدوى ناصر - كريم مرسى - محمد مصطفى - احمد صلاح - محمود شيكا - محمد عبدالفتاح زيزو - محمد مدرسة -علاء ريشه - على رشاد .



يدخل طهطا اللقاء في المركز الأخير برصيد 4 نقاط ،بينما فريق المنيا في المركز السادس برصيد 11 نقطة .