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رياضة

طهطا يعلن قائمة الفريق لمواجهة المنيا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:52 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
أعلن الجهاز الفنى لفريق طهطا عن ضم 19 لاعبا بقائمة الفريق لمواجهة المنيا غدا ضمن الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وجاءت القائمة كالتالى : احمد حسن - احمد البطاخ - والو شريف - مصطفى صادق - محمود جميل - محمد عبدالقادر -
ابراهيم الكروى - كريم جمال - عمر صلاح - هيثم الصفتى - بدوى ناصر - كريم مرسى - محمد مصطفى - احمد صلاح - محمود شيكا - محمد عبدالفتاح زيزو - محمد مدرسة -علاء ريشه - على رشاد .

يدخل طهطا اللقاء في المركز الأخير برصيد 4 نقاط ،بينما فريق المنيا في المركز السادس برصيد 11 نقطة .
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