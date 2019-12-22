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تعليم

دكتوراه بالأزهر للتعامل مع التراث في السيرة والسنة النبوية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:29 ص
دكتوراه بالأزهر للتعامل
دكتوراه بالأزهر للتعامل مع التراث في السيرة والسنة النبوية
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محمد شحتة
منحت كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، درجة الدكتوراه الباحث خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رسالته التي نوقشت بعنوان (شرح الشيخ الزرقاني على المواهب اللدنية من أول الكتاب إلى نهاية ذكر تزوج عبد الله آمنة..دراسة وتحقيق وتعليق).

وقدم خالد عمران، من خلال هذا الرسالة نموذجا للتعامل مع التراث بصفة عامة في جانب السيرة والسنة بصفة خاصة ومرويات وأحداث المولد الشريف على التحديد من خلال ثلاثة واجبات أساسية تجاه نصوص التراث الإسلامي هي التحقيق على الأصول العلمية المعتمدة لعملية تحقيق النصوص ونشرها، والتعليق بإبداء الرأي العلمي في المسائل والقضايا التي طرحها الكتاب وتوثيق النصوص والأحاديث على الأصول العلمية لدراسة المتون والأسانيد.

كما أن الدراسة التي شملت في 150 صفحة تقريرا علميا عن الكتاب والكاتب يقوم ما قدماه للتراث خصوصا في جانبي السيرة والسنة بإحصائيات لمصادر وموارد الكتاب، وتعريف وافي بالكاتب وعصره .

وخلص الباحث إلى أن هذا الكتاب الجامع جهد مشكور لواحد من كبار علماء الأزهر في القرن الثاني عشر حوى بين دفتيه كثيرًا من جهد سابقيه من المصنفين في السيرة العطرة فهو بمثابة مرجع جامع للأصول الذي اعتمد عليها وقد احتوى الكتاب على معلومات من مصادر استفاد منها الزرقاني بعضها مخطوط وبعضها مفقود.

وأوصى الباحث بضرورة العناية بالتراث بصفة عامة وبتراث السيرة النبوية بوجه خاص على القواعد العلمية المعتبرة للتحقيق والدراسة والتخريج وبالعناية بأصول رواية أحاديث السيرة، ومنهج نقد أحداثها واستكتاب الباحثين في هذا الأمر، والعناية الخاصة بكتاب المواهب اللدنية وبشرح الشبراملسي أيضا على المواهب اللدنية تحقيقًا ودراسةً وتخريجًا.
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