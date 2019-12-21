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رياضة

محمد عبدالسميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة تيلفونات بني سويف

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:51 م
صدى البلد
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رباب الهوارى

أعلن محمد عبد السميع المدير الفنى لفريق بترول أسيوط عن ضم 20 لاعبا بقائمة الفريق لمواجهة تليفونات بني سويف غدا في الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وجاءت القائمة كالتالى :
محمد سيد مزيكا - محمود ماهر - نبيل ناصر - إيهاب فؤاد - محمد دياب - اسلام حمدى - محمد عطا - احمد سيد -
محمد ممدوح - احمد البهى - محمد خلف - احمد ممدوح - مؤمن راضى - على عبد المولى - مصطفى شلبى -
محمد فرحات - محمد مصطفى - محمد عبدالفتاح - محمود كمال - احمد تركى .

يدخل بترول أسيوط اللقاء في المركز الثامن برصيد 11 نقطة ، بينما التيلفونات في المركز الخامس برصيد 15 نقطة .
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