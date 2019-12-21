محمد عبدالسميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة تيلفونات بني سويف



أعلن محمد عبد السميع المدير الفنى لفريق بترول أسيوط عن ضم 20 لاعبا بقائمة الفريق لمواجهة تليفونات بني سويف غدا في الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



وجاءت القائمة كالتالى :

محمد سيد مزيكا - محمود ماهر - نبيل ناصر - إيهاب فؤاد - محمد دياب - اسلام حمدى - محمد عطا - احمد سيد -

محمد ممدوح - احمد البهى - محمد خلف - احمد ممدوح - مؤمن راضى - على عبد المولى - مصطفى شلبى -

محمد فرحات - محمد مصطفى - محمد عبدالفتاح - محمود كمال - احمد تركى .



يدخل بترول أسيوط اللقاء في المركز الثامن برصيد 11 نقطة ، بينما التيلفونات في المركز الخامس برصيد 15 نقطة .