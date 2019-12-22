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مرأة

تحكم في انفعالاتك.. 22 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك وما نصيحة الأبراج

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:03 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية

شخصية اليوم في علم الأرقام..وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 22 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك محب للتميز ولديك قوة تنبع من داخلك.. أنت أيضا مجتهد وتتحمل مسئولياتك بجدية، وتتمتع بذكاء ملحوظ وتنجذب نحو المشاريع الكبيرة.

نصيحة:
في عام ٢٠٢٠ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وأن تظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.
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