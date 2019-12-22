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منوعات

كلب بوليسي ينقض على متهم بعد هروبه من رجال الشرطة .. مشهد درامي

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:37 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
قفز كلب من بوليسى عبر زجاج متصدع من نافذة سيارة الشرطة للمساعدة في القبض على سائق هارب من القوات في مطاردة في ولاية كاليفورنيا في وقت مبكر يوم الجمعة.

و انطلق الكلب البلجيكي من فصيلة المالينو البالغ من العمر 7 سنوات والذي يدعى دوق، والذي يعمل في قسم شرطة Corona حرفيًا إلى العمل ، وقفز على المتهم من خلال النافذة المتشققة للمساعدة في إيقافه، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيه على أنه خوليو فاسكيز.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان فاسكويز ، 31 عامًا ، الذي اتُهم بمطاردة زوجته ومحاولة إيذائها ، قد قاد الشرطة من عدة أقسام في مطاردة طويلة بالقرب من لوس أنجلوس."


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