AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل قائد في الجيش اليمني بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة مأرب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
مقتل قائد بالجيش
مقتل قائد بالجيش اليمني في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة مأرب
Advertisements
رحيم يسري
أكدت وسائل إعلامية مقتل قائد بارز في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، السبت، في كمين بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة قائد الشرطة العسكرية في المنطقة السابعة العقيد عيبان قعشة، أثناء مروره على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء، قرب جبل هيلان في مديرية صرواح غرب مأرب.

وأضاف أن الانفجار أدى إلى مقتل العقيد قعشة على الفور وسائقه الخاص، إضافة إلى أحد مرافقيه، مرجحا أن يكون الكمين قد نصبته ميليشيات الحوثي.

وبحسب الوكالة قتل 11 جنديًا ومدنيًا وأصيب آخرون، الشهر الماضي، باشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحين قبليين في محافظة مأرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي بارز في ميليشيات الحوثي و9 من مرافقيه

مصادر يمنية: مقتل قياديين حوثيين في قصف جوي ومدفعي بصعدة وتعز

ترشيحاتنا

بيدرو بارني مديرا فنيا للجونة.. وتمديد التعاقد مع رضا شحاتة

ناجي شهود: القوات البحرية المصرية لديها تعليمات واضحة بقطع الإرهاب وإمداداته

المعاشات والإيجار القديم.. مفاجآت البرلمان للمواطنين في 2020

محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

مصرع مصري وإصابة آخر في حادث مروع بـ الكويت

منوم طبيعي ...6 أنواع من الشاي تساعدك على النوم فى ثواني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال