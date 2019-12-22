مقتل قائد في الجيش اليمني بانفجار عبوة ناسفة بمحافظة مأرب

أكدت وسائل إعلامية مقتل قائد بارز في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، السبت، في كمين بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.



وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة قائد الشرطة العسكرية في المنطقة السابعة العقيد عيبان قعشة، أثناء مروره على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء، قرب جبل هيلان في مديرية صرواح غرب مأرب.



وأضاف أن الانفجار أدى إلى مقتل العقيد قعشة على الفور وسائقه الخاص، إضافة إلى أحد مرافقيه، مرجحا أن يكون الكمين قد نصبته ميليشيات الحوثي.



وبحسب الوكالة قتل 11 جنديًا ومدنيًا وأصيب آخرون، الشهر الماضي، باشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحين قبليين في محافظة مأرب.