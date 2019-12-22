طنطا يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد الظلم التحكيمى



تقدم محلس ادارة نادي طنطا بشكوي رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بعد الاحداث التي شهدتها مباراة الفريق الاول لكرة القدم امام مصر المقاصة في مسابقة الدوري .



وجاءت الشكوي كالتالي : يتقدم نادي طنطا بأسم جماهيره واعضاء الذي تعدي عددهم ٢٠٠ الف عضو بهذه الشكوي بعد المعاناه من الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق طوال المسابقة .



ورصدت شكوي طنطا كل الاحداث التحكيمية كالتالي .



في مباراة طنطا وسموحة تغاضي الحكم عن احتساب ضربة جزاء من لمسة يد واضحة للاعب سموحة محمد كوفي



وفي مباراة الاسماعيلي تم تحجيم مهاجمي فريق طنطا عن طريق احتساب تسللات غريبة وغير صحيحه وكأنه غير مسموح بتسجيل هدف في مرمي الاسماعيلي او الاقتراب منه



وامام الانتاج الحربي تم الغاء هدف صحيح بنسبة مائة في المائة لطنطا وتكرر الامر في مباراة مصر المقاصة في احتساب ضربة جزاء من وحي خيال المساعد