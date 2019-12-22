أحمد دياب: منتدى شباب العالم له مردود إيجابي على السياحة والاقتصاد

قال الإعلامى أحمد دياب، إن الاستقرار فى أى دولة يعتبر من أغلى الأشياء، موضحًا أن هناك جهودا مخلصة من رجال الجيش والشرطة من أجل الحفاظ على هذا الوطن.



وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن منتدي شباب العالم، الذى عقد فى الأيام الماضية بمدينة شرم الشيخ، نال اعجاب الجميع من دول العالم.



وأشار أحمد دياب إلى أن الصحف العالمية سلطت الضوء على منتدي الشباب، وهذا له مردود إيجابي على السياحة والإقتصاد بمصر.



وأوضح أحمد دياب، أن الأيام الماضية، بريطانيا استأنفت السياحة لمدينة شرم الشيخ، ومصر استقبلت طائرة سياحية من بريطانيا.



وأكد أحمد دياب، أن مصر خرجت من الدول العشر الأولى بالعالم التي تضررت من الإرهاب، وكل ذلك بفضل مجهودات الرئيس السيسي ورجال الجيش والشرطة.

