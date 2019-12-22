AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد دياب: منتدى شباب العالم له مردود إيجابي على السياحة والاقتصاد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:38 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
توك شو
قال الإعلامى أحمد دياب، إن الاستقرار فى أى دولة يعتبر من أغلى الأشياء، موضحًا أن هناك جهودا مخلصة من رجال الجيش والشرطة من أجل الحفاظ على هذا الوطن.

وأضاف أحمد دياب، خلال تقديمه ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن منتدي شباب العالم، الذى عقد فى الأيام الماضية بمدينة شرم الشيخ، نال اعجاب الجميع من دول العالم.

وأشار أحمد دياب إلى أن الصحف العالمية سلطت الضوء على منتدي الشباب، وهذا له مردود إيجابي على السياحة والإقتصاد بمصر.

وأوضح أحمد دياب، أن الأيام الماضية، بريطانيا استأنفت السياحة لمدينة شرم الشيخ، ومصر استقبلت طائرة سياحية من بريطانيا.

وأكد أحمد دياب، أن مصر خرجت من الدول العشر الأولى بالعالم التي تضررت من الإرهاب، وكل ذلك بفضل مجهودات الرئيس السيسي ورجال الجيش والشرطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد دياب: التحول الرقمي يقضى على الرشوة والفساد

أحمد دياب: الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بـ التكنولوجيا

برلمانى: منتدى الشباب رسالة للعالم بأن مصر هى بلد الأمن والأمان

جمال بيومي: منتدى الشباب يحظى بإشادة عالمية.. ومصر تفرد أجنحتها على السياسة الخارجية

أحمد دياب: ضيوف مصر يشعرون بالأمن والأمان

رسالة للعالم بأمن مصر.. النواب يشيدون بدور منتدى الشباب.. عجمي: يعمل على تأهيل الشباب وتعزيز قدراتهم.. وتنسيقية الأحزاب: المنتدى أصبح وجهة دولية

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

مصرع مصري وإصابة آخر في حادث مروع بـ الكويت

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 22/12/2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

عمرو دياب يشعل حماس الجمهور فى السعودية بصحبة دينا الشربيني| شاهد

التقلبات الشتوية | الأرصاد ترد على اختفاء الشمس 3 أيام بدءا من غدٍ

وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح لفوزه بأفضل لاعب في كأس العالم للأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز تاريخي .. منتخب مصر للإسكواش يتوج ببطولة العالم للفرق للمرة الخامسة

كاميرا المنزل تكشف مفاجآت في مقتل امرأة داخل غرفة نومها بالسعودية

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور