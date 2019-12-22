أخبار البرلمان| بشرى سارة لأصحاب المعاشات فى عام 2020.. بكري يكشف تفاصيل التعديل الوزاري الجديد



أيام ويهل علينا عام 2020 الذي ينتظر خلاله المواطنون إقرار عدد من القوانين والقرارات من قبل البرلمان والحكومة، والتي لم يتم إصدارها خلال عام 2019، الذي شارف على الإنتهاء، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، الذي أثار ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بأصحاب المعاشات.



يهدد الأخصائيين.. تعديلات جديدة على قانون الصحة النفسية| تفاصيل



أعلنت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، عن تقدمها بتعديلات على مشروع قانون الصحة النفسية المقدم من الحكومة، والذي يتم مناقشته حاليًا من قبل البرلمان، وذلك بما يحفظ كرامة المريض النفسي.



بشرى سارة لأصحاب المعاشات فى عام 2020.. تفاصيل أيام ويهل علينا عام 2020 الذي ينتظر خلاله المواطنون إقرار عدد من القوانين والقرارات من قبل البرلمان والحكومة، والتي لم يتم إصدارها خلال عام 2019، الذي شارف على الإنتهاء، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، الذي أثار ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بأصحاب المعاشات.أعلنت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، عن تقدمها بتعديلات على مشروع قانون الصحة النفسية المقدم من الحكومة، والذي يتم مناقشته حاليًا من قبل البرلمان، وذلك بما يحفظ كرامة المريض النفسي.



أيام قليلة وينقضى عام 2019، بما كان يحمله من إيجابيات وسلبيات لدى المواطن المصرى، إلا أن هذا العام شهد إصدار أهم القوانين التى تمس حياة الغالبية العظمى من المواطنين، وهو قانون المعاشات الجديد، والذى يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.





رئيس «سياحة النواب» يعلق على استقبال مطار شرم الشيخ للرحلات البريطانية أيام قليلة وينقضى عام 2019، بما كان يحمله من إيجابيات وسلبيات لدى المواطن المصرى، إلا أن هذا العام شهد إصدار أهم القوانين التى تمس حياة الغالبية العظمى من المواطنين، وهو قانون المعاشات الجديد، والذى يعتبر من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.



أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن عودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام أربع سنوات تقريبًا يعكس حالة الأمن والأمان التى تتمتع بها الدولة ورسالة للعالم بأن "مصر" تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.





برلماني: خصومات كبيرة على ضريبة الدخل بالقانون الجديد أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن عودة السياحة البريطانية لمطار شرم الشيخ الدولي ووصول أولى الرحلات الجوية البريطانية القادمة من برمنجهام بلندن إلى مطار شرم الشيخ بعد توقف دام أربع سنوات تقريبًا يعكس حالة الأمن والأمان التى تتمتع بها الدولة ورسالة للعالم بأن "مصر" تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.



أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب بالبرلمان، على ضرورة مراجعة منظومة ضريبة الدخل حتى تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتتناسب مع الحد الأدنى للأجور، مقترحا إعفاء من دون الحد الأدنى من الضريبة.



فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم السبت 21 ديسمبر:قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه من المرجح إجراء تعديلات وزارية خلال الساعات المقبلة، مع إنطلاق جلسات البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المقررة غدًا الأحد.كشف النائب مصطفى بكري، عن أبرز الحقائب الوزراية المقرر تعديلها، وحقيقية عودة وزارة الإعلام مجددًا من عدمه، بالتزامن مع التعديلات الوزارية المرتقبة.كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تعيين 3 نواب لرئيس الحكومة، ضمن التعديلات الوزراية المرتقبة، على رأسها، الدكتور محمد شاكر نائبًا لرئيس الوزراء للخدمات، والدكتورة هالة السعيد نائبا للشئون الاقتصادية، والنائب الثالث سوف يكون من حقيبة سيادية.