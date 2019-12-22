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فيديو جراف

فيديوجراف| قبلات النجوم على السجادة الحمراء

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:05 م
صدى البلد
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أحمد إبراهيم - إعداد منار شعبان
القبلات الساخنة على السجادة الحمراء أصبحت عادة يلجأ إليها عدد من النجوم لخطف الأضواء وجذب الانتباه، وهي تقليعة يقلدون فيها نجوم هوليوود.

كانت البداية مع أحمد الفيشاوي الذي أثار الجدل بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى، بعد أن تبادل القبلات مع زوجته ندى الكامل.

ونستعرض المزيد عن أشهر النجوم الذين يتبادلون القبلات على السجادة الحمراء من خلال الفيديوجراف التالي:
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