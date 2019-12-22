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مرأة

علاج آلام العضلات.. تناول قهوتك فى الصباح بهذه الطريقة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:24 ص
)لعلاج آلام العضلات
)لعلاج آلام العضلات ... تناول قهوتك فى الصباح بهذه الطريقة
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أسماء عبد الحفيظ
انتشر فى الأونة الأخيرة معاناة العديد من الأشخاص من مشكلة آلام العضلات والمفاصل، ويمكنك تناول قهوتك فى الوقت المحدد لك بهذه الطريقة التي تساعد فى علاج آلام العضلات والمفاصل .

كشف موقع "هيلثي" عن مدى أهمية تناول الزنجبيل الجاف فى علاج العضلات والمفاصل، الذى يجعلك تحرص يوميا على إضافته لفنجان القهوة الخاص بك.

ووفقا لما نشره الموقع أن الزنجبيل كان علاجا شائعا، لأنه يحتوي مركبات من الأكسدة والمضادات للالتهابات، الزنجبيل يمكن أيضا أن يقلل من آلام العضلات ويعمل على انتظام الجهاز الهضمي.

طريقة عمل كوب القهوة بالزنجبيل :
أضف ملعقة صغيرة من الزنجبيل مباشرة إلى كوب القهوة.
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