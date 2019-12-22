مواطن يشكو من إيقاف بطاقة التموين بسبب عطل فى عداد الكهرباء.. صور

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اشتكى المواطن يسرى حسين صلاح الدين، المقيم بعين شمس محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة التموين.وقال في شكواه: "أبلغ من العمر 72 سنة، لدي بطاقة تموين لفردين رقم 101004378847 وفوجئت بوقف بطاقة التموين بسبب استهلاك الكهرباء نتيجة عطل بالعداد، واضطررت لتغيره بعداد مسبوق الدفع، ما أوضح أن الاستهلاك السابق لا يعبر عن القيمة الفعلية، وذلك بعد تغيير العداد ، وناشد القارئ المسئولين العمل على حل لهذه المشكلة .