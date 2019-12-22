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بين الناس

مواطن يشكو من إيقاف بطاقة التموين بسبب عطل فى عداد الكهرباء.. صور

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:06 ص
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى المواطن يسرى حسين صلاح الدين، المقيم بعين شمس محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة التموين.

وقال في شكواه: "أبلغ من العمر 72 سنة، لدي بطاقة تموين لفردين رقم 101004378847 وفوجئت بوقف بطاقة التموين بسبب استهلاك الكهرباء نتيجة عطل بالعداد، واضطررت لتغيره بعداد مسبوق الدفع، ما أوضح أن الاستهلاك السابق لا يعبر عن القيمة الفعلية، وذلك بعد تغيير العداد ، وناشد القارئ المسئولين العمل على حل لهذه المشكلة .

للتواصل مع الشاكى : 01008923199 .

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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