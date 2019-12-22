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بين الناس

مواطنة تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة بسوهاج

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
وجهت المواطنة ناهد خليفه حفني، المقيمة جزيرة شندويل محافظة سوهاج، رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تشكو فيها فيها من توقف صرف معاش تكافل وكرامة.

وقالت في رسالتها: مقيمة شارع أسيوط سوهاج بجوار الكوبري القبلي محافظة سوهاج، كنت بصرف معاش تكافل وكرامة وتم إيقافه بدعوى ان زوجى يمتلك مخزن أسمنت وهذا مخالف للواقع، فنحن أسرة مكونة من ثمانية افراد ليس لنا دخل اخر حتى المنزل الذى نسكن به تم بنائه على نفقة الدولة، اولادى في مدارس ويحتاجون مصاريف واقوم بتجهيز ابنتى للزواج، وناشدت المسؤولين سرعة العمل على اعادة صرف المعاش .

للتواصل مع الشاكى : 01123002922‪‎‪ ‪‎‪‪‎‪

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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