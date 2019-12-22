مواطنة تشكو من وقف معاش تكافل وكرامة بسوهاج

وجهت المواطنة ناهد خليفه حفني، المقيمة جزيرة شندويل محافظة سوهاج، رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تشكو فيها فيها من توقف صرف معاش تكافل وكرامة.



وقالت في رسالتها: مقيمة شارع أسيوط سوهاج بجوار الكوبري القبلي محافظة سوهاج، كنت بصرف معاش تكافل وكرامة وتم إيقافه بدعوى ان زوجى يمتلك مخزن أسمنت وهذا مخالف للواقع، فنحن أسرة مكونة من ثمانية افراد ليس لنا دخل اخر حتى المنزل الذى نسكن به تم بنائه على نفقة الدولة، اولادى في مدارس ويحتاجون مصاريف واقوم بتجهيز ابنتى للزواج، وناشدت المسؤولين سرعة العمل على اعادة صرف المعاش .



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