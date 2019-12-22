AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إثيوبيا.. اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم بإحراق 4 مساجد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:43 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت السلطات الإثيوبية، السبت، اعتقال 5 أشخاص يشتبه في أنهم أضرموا النار في 4 مساجد بولاية (أمهرة).

وقال المتحدث باسم ولاية أمهرة الإثيوبية جيتنت ييرسو - في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "جرى اعتقال 5 أشخاص يشتبه في أنهم قادوا ونظموا الهجمات"، موضحا في الوقت ذاته أن كنيسة في بلدة "موتا" الكائنة على بعد 377 كيلومترا شمالي العاصمة أديس أبابا جرى استهدافها أيضا بإضرام النيران فيها، ولم يتضح بعد المسؤول عن هذا الهجوم.

من جانبه، قال رئيس مجلس أمهرة إن هجوم "موتا" جاء مفاجئا، وإن عددا من الشركات التي يملكها مسلمون تعرضت أيضا لإضرام النيران والنهب، فيما ندد رئيس الوزراء الإثيوبي بالعنف، قائلا "إنه لن يسمح للمتطرفين بتلويث تاريخ التسامح الديني في إثيوبيا"، مطالبا المواطنين برفض الأفكار التي تنطوي على كراهية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا تصدر أوامر باعتقال 133 عسكريا للاشتباه في صلتهم بجولن

اعتقال 4 أشخاص في الأرجنتين إثر مقتل سائح بريطاني

ترشيحاتنا

بحث مستجدات إجراءات تأمين الحدود.. الرئيس السيسى يجتمع بوزير الدفاع وقائد القوات البحرية

بديل طبيعي للفياجرا .. فاكهة تزيد القدرة الجنسية لدى الرجال.. تعرف عليها

علم مصر يرفرف في قطر احتفالا بـ محمد صلاح .. شاهد

حسام موافي يتقدم ببلاغ لـ الصحة بسبب تحليل فيتامين د

علاء وجمال مبارك يقدمان العزاء في وفاة شقيقة مرتضى منصور|شاهد

الحكم القطري يتحامل على محمد صلاح ويشهر البطاقة الصفراء في وجهه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز تاريخي .. منتخب مصر للإسكواش يتوج ببطولة العالم للفرق للمرة الخامسة

كاميرا المنزل تكشف مفاجآت في مقتل امرأة داخل غرفة نومها بالسعودية

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور