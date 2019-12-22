إثيوبيا.. اعتقال 5 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم بإحراق 4 مساجد

أعلنت السلطات الإثيوبية، السبت، اعتقال 5 أشخاص يشتبه في أنهم أضرموا النار في 4 مساجد بولاية (أمهرة).



وقال المتحدث باسم ولاية أمهرة الإثيوبية جيتنت ييرسو - في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "جرى اعتقال 5 أشخاص يشتبه في أنهم قادوا ونظموا الهجمات"، موضحا في الوقت ذاته أن كنيسة في بلدة "موتا" الكائنة على بعد 377 كيلومترا شمالي العاصمة أديس أبابا جرى استهدافها أيضا بإضرام النيران فيها، ولم يتضح بعد المسؤول عن هذا الهجوم.



من جانبه، قال رئيس مجلس أمهرة إن هجوم "موتا" جاء مفاجئا، وإن عددا من الشركات التي يملكها مسلمون تعرضت أيضا لإضرام النيران والنهب، فيما ندد رئيس الوزراء الإثيوبي بالعنف، قائلا "إنه لن يسمح للمتطرفين بتلويث تاريخ التسامح الديني في إثيوبيا"، مطالبا المواطنين برفض الأفكار التي تنطوي على كراهية.