سكان دمياط الجديدة يناشدون المسئولين باستكمال رصف الطرق حول مدرسة طارق بن زياد

وجّه المواطن الحسينى الوردانى، رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، يشكو فيها من التوقف عن رصف الشوارع المؤدية لمدرسة طارق بن زياد بالحى الثالث مجاورة 15 مدينة دمياط الجديدة.





وقال فى رسالته: نحن أولياء أمور طلاب مدرسة طارق بن زياد بمدينة دمياط الجديدة والتى تم تصنيفها من مدن الجيل الرابع، وبعد افتتاح المدرسة فى شهر أكتوبر 2019 توقف أعمال الإصلاح والرصف التى كانت تتم للشوارع المؤدية للمدرسة، وأصبحنا نعانى من سوء حالة الشوارع المحيطة بالمدرسة وارتفاع نسبة الحوادث يوميًا بسبب ارتفاع مياه الصرف الصحى وتجمع عليها مياه الأمطار.





وناشد المسئولين ضرورة التدخل لاستكمال أعمال الإصلاح فى الشوارع المؤدية إلى مدرسة طارق بن زياد رأفة بالطلاب التى تمر يوميا من هناك.



