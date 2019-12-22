التعليم العالي: افتتاح 5 جامعات تكنولوجية جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم افتتاح 5 جامعات تكنولوجية جديدة؛ لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل جيدة للخريجين من الشباب، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب (مستقبل وطن)، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة، تحت عنوان (الجامعات المصرية والطريق للمستقبل)، في إطار اهتمام حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بملف التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالعملية التعليمية- وفقا لخطة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري- وفي إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الدولة المصرية وكافة مؤسساتها وأجهزتها.



وأشار عبد الغفار إلى إنه ستتم إضافة عدد من التخصصات والبرامج الحديثة في الجامعات لإعداد خريجين قادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة المتقدمة في جميع المجالات للحاق بركب الحضارة؛ لتصل مصر لمصاف الدول المتقدمة عالميا.



وعرض عبد الغفار - خلال الورشة - خطة الوزارة في تطوير التعليم العالي، وما تم إنجازه في مجال الجامعات (الحكومية، الأهلية، الدولية، التكنولوجية)، فضلا عن برامج التعليم الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي، وغيرها من البرامج الحديثة، لإعداد خريجين جامعيين لسوق العمل في ظل متغيرات الثورة الصناعية الرابعة، والتي ستنهى على الوظائف القديمة؛ لتحل محلها وظائف جديدة مثل العمل في مجال الإلكترونيات والفضاء.



وقدم عرضا تفصيليا عن الجامعات التي تم إنشاؤها بالفعل، وموقف الجامعات الجاري الانتهاء منها، وكذلك الجامعات المستهدف إنشائها، كما أجاب عن كافة استفسارات الحضور من أعضاء أمانة التعليم بحزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلس النواب عن الحزب، وكذلك أعضاء الحزب من الحاضرين، حول مكتب التنسيق، والكتاب الجامعي، والبرامج والجامعات الجديدة، وفتح الجامعات التكنولوجية في المحافظات، فضلا عن أوجه الاستفادة من الجامعات الأهلية بجانب الجامعات الحكومية.



شهد اللقاء الذي نظمته أمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، حضور كل من: الأمين العام للحزب المهندس حسام الخولي ، والأمين العام المساعد للحزب محمد الجارحي، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب النائب عاطف ناصر، والتنظيم المركزي بالحزب المستشار عصام هلال أمين، وأمينة المرأة المركزية بالحزب النائبة رشا رمضان، وشؤون الهيئات الاستشارية العامري فاروق أمين، وأمين العمل الجماهيري محمد عمار، وعضو الأمانة المركزية عمرو عماد، وأمين مساعد أمانة التعليم والبحث العلمي بالحزب النائبة ماجدة البكري، وعددا من قيادات الحزب، وأعضاء هيئات مكاتب الأمانات المركزية ومنها المرأة والإعلام والعلاقات العامة والشباب والعمل الجماهيري والشؤون التشريعية والتدريب والتثقيف وشؤون الهيئات الاستشارية، وأعضاء مجلس النواب عن الحزب وهيئات مكاتب الحزب بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والسويس".