أهالى أسوان يطالبون بإعادة رصف طريق السماد

استغاث المواطن أحمد عابدين عثمان، المقيم فى محافظة أسوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، بخصوص إعادة رصف طريق السماد بسبب تهالكه مما يعيق الحركة ويسبب الحوادث فى بعض الأحيان.





وقال فى رسالته: نحن سكان أسوان نعانى من تهالك طريق السماد وهو أحد الطرق الرئيسية وتراكم الأتربة فيه مما يؤدى لعرقلة حركة السير والتسبب فى بعض حوادث الطرق .





وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإعادة رصف الطريق نظرا لأهميته فهو أحد الطرق الرئيسية



