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بين الناس

أهالى أسوان يطالبون بإعادة رصف طريق السماد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن أحمد عابدين عثمان، المقيم فى محافظة أسوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها "صدى البلد"، بخصوص إعادة رصف طريق السماد بسبب تهالكه مما يعيق الحركة ويسبب الحوادث فى بعض الأحيان.

وقال فى رسالته: نحن سكان أسوان نعانى من تهالك طريق السماد وهو أحد الطرق الرئيسية وتراكم الأتربة فيه مما يؤدى لعرقلة حركة السير والتسبب فى بعض حوادث الطرق .

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإعادة رصف الطريق نظرا لأهميته فهو أحد الطرق الرئيسية

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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