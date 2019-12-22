مواعيد اختبارات مركز تطوير الطلاب الوافدين والأجانب بـ الأزهر

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن موعد الاختبارات القادمة.



وأوضح المركز في بيان، أن المواعيد كالآتي:

أولًا: موعد اختبار نهاية المستويات بمعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (بنين-فتيات)

اليوم الأول: السبت ٢١ديسمبر ، ويشمل المستويات التالية (المبتدئ الثاني والمتوسط الثاني )

اليوم الثاني: الأحد ٢٢ديسمبر ، ويشمل المستويات التالية (التمهيدي، المبتدئ الأول، المتوسط الأول، المتقدم )



ثانيًا: موعد الاختبار اللغوي للطلاب الجدد: يومي الإثنين و الثلاثاء ٢٣-٢٤ ديسمبر.



ووجه أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتقديم مزيد من الرعاية والعناية لأبناء الإسلام الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، فصدر قرارٍه من المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (245) في 2/1/2018 بالموافقة على إنشاء مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي، على أن يتولى المركز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالشئون الإدارية والتنظيمية والتعليمية للطلاب الوافدين في التعليم قبل الجامعي، ووضع سياسات وخطط وبرامج لتطوير تعليم الوافدين.