حتحوت يكشف سبب ارتفاع مستوى الاتحاد السكندري في الدوري والبطولة العربية

قال هاني حتحوت إن نادي الإتحاد السكندري في الفترة الحالية بدأ لم الشمل من جديد، لذلك ارتفع مستوى اللاعبين والجهاز الفني وتقييمه ارتفع واحتلوا مركز مهم في الدوري الممتاز والبطولة العربية.



وأضاف حتحوت خلال تصريحاته في برنامج الماتش الذي يذاع على فضائية صدى البلد، أن ما يقدمه الاتحاد السكندري في الفترة الحالية يعيد ذكريات مميزة لأصحاب البطولات مع زعيم الثغر.



وتابع حتحوت:" الاتحاد السكندري في ثوب جديد ونظام جديد، وما يحققه في الفترة الحالية في الدوري الممتاز أو البطولة العربية شئ عظيم يسعد الجميع من مشجعين الإتحاد والجمهور المصري كله.



جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة ويسبقه الأهلي بفارق نقطة واحد في المركز الأول برصيد 21 نقطة.



ويقدم الاتحاد السكندري في البطولة العربية أداء مميزا، ويستعد لمواجهة الإسماعيلي في دور ربع النهائي.