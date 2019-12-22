شاهد.. كيف تعامل مبابي مع طفل اقتحم ملعب مباراة باريس سان جيرمان

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزًا مستحقًا على حساب نظيره فريق أميان بأربعة أهداف مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي.



وسجل مبابي هدفين ليساهم في فوز فريقه بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "حديقة الأمراء".



وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء، اقتحم طفل صغير أرض الملعب، لتحية كيليان الذي احتضن الطفل.



وركض الطفل الذى ارتدى زي "سانتا كلوز" نحو مبابي وقام باحتضانه قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة وطلب منه بالتوقيع على أحد الكتب الخاصة به.



وارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 42 نقطة ويعزز صدارته للدورى الفرنسي، فيما توقف رصيد أميان عند 17 نقطة فى المركز السابع عشر.