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رياضة

شريف الخشاب: استقلت من تدريب غزل المحلة لعدم وجود جماهير في المدرجات.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
شريف الخشاب
شريف الخشاب
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عمرو ابوبكر
أكد شريف الخشاب لاعب غزل المحلة السابق، أنه عاد من خارج البلاد لتدريب فريق غزل المحلة بعد أن وجده ينحدر في فترة ما قبل توليه الإدارة الفنية.

وأضاف الخشاب خلال استضافته على برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على فضائية صدى البلد، أن ما فعله مع غزل المحلة في فترة توليه مهام الإدارة الفنية ما هو إلا جزء من الفضل الذي قدمه له النادي في فترة تواجده به كلاعب.

وتابع:" عدم وجود جماهير في المدرجات كان سببا كافيا لتقديم استقالتي من تدريب المحلة.

وأشار الخشاب إلى أن الفترة الحالية المجال الكروي في مصر استقر بشكل كبير، ولكن ينقصنا عودة الجماهير وذلك يجعله يسعى إلى البقاء في مصر وتولي الإدارة الفنية مرة أخرى لأحد الأندية المصرية.
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