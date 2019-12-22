من عاطل إلى نجم.. محمود البزاوي يسرد معاناة لاعب ليفربول للبحث عن العمل

شارك محمود البزاوي جمهوره على تويتر، بتغريدة قديمة ل أندرو روبرتسون لاعب ليفربول الانجليزي وهو يحاول الحصول على مساعدة لإيجاد عمل مناسب.



وقال البزاوي معلقا علي تغريدة روبرتسون: "‏يا جماعه دي تغريده ل روبيرتسون لاعب ليفربول حاليا سنة ٢٠١٢ وهو بيطلب شغل لان الحياه صعبه وفي ٢٠١٩ هو بطل لدوري الابطال وكاس العالم للانديه وقريبا بطلا للبريميرليج.. ماحدش عارف ربنا مخبي لكل واحد فينا ايه ! ‎#ليفربول".



ولقيت تغريدته ردود واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎فعلا والله حضرتك ربنا بيرزق الواحد من حيث لا يحتسب" و"‏‎هو طبق نظرية لا احد يصبح غنيا بالعمل من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً" و"‏‎روبيرتسون قصة كفاح".



وتوج فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي، من مونديال الأندية الذي أقيمت في قطر.