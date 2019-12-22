AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ذعر في برلين| إجلاء المئات من سوق الكريسماس بعد دوي إنذار القنابل.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 01:49 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أخلت شرطة العاصمة الألمانية برلين سوق الكريسماس بعد دوي جرس إنذار للقنابل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان السوق، استهدف في هجوم قاتل منذ 3 سنوات.

وقالت الصحيفة إن الإنذار كان خاطئا.

وكتبت شرطة برلين على "تويتر" أنها كانت تقوم بإجلاء مئات الأشخاص من السوق في بريتشيد بلاتس بسبب دلائل على وجود "عنصر خطير".

وكانت الشركة الألمانية، ألقت القبض على رجلين من سوريا، في وقت سابق من اليوم.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن السوريين إرهابيين ولديهم خبرة في استخدام المتفجرات، لكن شرطة برلين قالت في وقت لاحق إن رجلين لفتا انتباه الضباط بسبب سلوكهما لكن لم يتم اعتقالهما.

وكان التونسي أنيس عامري، شن هجوما على سوق الكريسماس في برلين بواسطة شاحنة في عام 2016، وأسفر عن مقتل 12 شخصا دهسا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطور جديد.. مدرب ألمانيا يطالب فيفا بتعديل موعد مونديال 2022

الشرطة الألمانية تخلي منطقة تسوق بسبب جسم مشبوه

الشرطة الألمانية تعتقل شخصين يشتبه في زرعهما جسماً مشبوهاً بمنطقة تجاريه

ترشيحاتنا

100 صورة و20 فيديو.. نجوم الرياضة والسياسة والاعلام في عزاء شقيقة مرتضى منصور

بيدرو بارني مديرا فنيا للجونة.. وتمديد التعاقد مع رضا شحاتة

بشرى لـ جماهير الاهلي.. اِعرف موعد عودة نجم الاحمر المصاب بالرباط الصليبي

ترتيب هدافي الدوري المصري.. نجم الأهلي المعار يتصدر ووليد سليمان وصيفا

3 نواب لرئيس الوزراء.. وتغيير 10 حقائب ..بكري يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري

وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح لفوزه بأفضل لاعب في كأس العالم للأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور

ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور