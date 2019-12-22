ذعر في برلين| إجلاء المئات من سوق الكريسماس بعد دوي إنذار القنابل.. فيديو

أخلت شرطة العاصمة الألمانية برلين سوق الكريسماس بعد دوي جرس إنذار للقنابل.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان السوق، استهدف في هجوم قاتل منذ 3 سنوات.



وقالت الصحيفة إن الإنذار كان خاطئا.



وكتبت شرطة برلين على "تويتر" أنها كانت تقوم بإجلاء مئات الأشخاص من السوق في بريتشيد بلاتس بسبب دلائل على وجود "عنصر خطير".



وكانت الشركة الألمانية، ألقت القبض على رجلين من سوريا، في وقت سابق من اليوم.



وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن السوريين إرهابيين ولديهم خبرة في استخدام المتفجرات، لكن شرطة برلين قالت في وقت لاحق إن رجلين لفتا انتباه الضباط بسبب سلوكهما لكن لم يتم اعتقالهما.



وكان التونسي أنيس عامري، شن هجوما على سوق الكريسماس في برلين بواسطة شاحنة في عام 2016، وأسفر عن مقتل 12 شخصا دهسا.