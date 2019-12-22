أخبار التوك شو.. أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد .. حسام موافي يتقدم ببلاغ لـ الصحة بسبب تحليل فيتامين د..والأرصاد ترد على اختفاء الشمس 3 أيام بدءا من غدٍ

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن تحامل الحكم القطري على محمد صلاح.. شاهد
انتقد الإعلامى أحمد موسى، ما قام به الحكم القطرى تجاه محمد صلاح في المباراة التي أقيمت أمام منافسه فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.
حسام موافي يتقدم ببلاغ لـ الصحة بسبب تحليل فيتامين د
استنكر الدكتور حسام موافي رائد طب الباطنة، من انتشار التحاليل لعدد كبير من المرضى التي تؤكد إصابتهم بنقص في فيتامين دال.
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع السيسى مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية
كشف الإعلامى أحمد موسى، تفاصيل إجتماع الرئيس السيسى مع الفريق اول محمد زكى وزير الدفاع والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، مضيفا:"الإجتماع تناول آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب ".
التقلبات الشتوية | الأرصاد ترد على اختفاء الشمس 3 أيام بدءا من غدٍ
قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن اليوم الاحد أطول ليلة في عام 2019 على الإطلاق، موضحا أننا جغرافيا بدأنا في فصل الشتاء من اليوم 21 ديسمبر.
ناجي شهود: القوات البحرية المصرية لديها تعليمات واضحة بقطع الإرهاب وإمداداته
أكد اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تتخذ قراراتها وفقا لرؤيتها ومصالحها في المنطقة.
وزارة البيئة تكشف عن حقيقة ظهور صوت الحوت الأزرق فى مصر .. فيديو
قال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن وزارة البيئة تنفى ظهور حيتان فى مرسى مطروح.
وأضاف الدكتور محمد سالم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه تم التأكد من أشخاص فى مرسى مطروح عن صحة الفيديوهات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص صوت الحيتان بمرسى مطروح وكانت الاجابة منهم أن هذا ليس له أي صحة من الواقع.
أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن تحامل الحكم القطري على محمد صلاح.. شاهد
انتقد الإعلامى أحمد موسى، ما قام به الحكم القطرى تجاه محمد صلاح في المباراة التي أقيمت أمام منافسه فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.
حسام موافي يتقدم ببلاغ لـ الصحة بسبب تحليل فيتامين د
استنكر الدكتور حسام موافي رائد طب الباطنة، من انتشار التحاليل لعدد كبير من المرضى التي تؤكد إصابتهم بنقص في فيتامين دال.
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع السيسى مع وزير الدفاع وقائد القوات البحرية
كشف الإعلامى أحمد موسى، تفاصيل إجتماع الرئيس السيسى مع الفريق اول محمد زكى وزير الدفاع والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، مضيفا:"الإجتماع تناول آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب ".
التقلبات الشتوية | الأرصاد ترد على اختفاء الشمس 3 أيام بدءا من غدٍ
قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن اليوم الاحد أطول ليلة في عام 2019 على الإطلاق، موضحا أننا جغرافيا بدأنا في فصل الشتاء من اليوم 21 ديسمبر.
ناجي شهود: القوات البحرية المصرية لديها تعليمات واضحة بقطع الإرهاب وإمداداته
أكد اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تتخذ قراراتها وفقا لرؤيتها ومصالحها في المنطقة.
وزارة البيئة تكشف عن حقيقة ظهور صوت الحوت الأزرق فى مصر .. فيديو
قال الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن وزارة البيئة تنفى ظهور حيتان فى مرسى مطروح.
وأضاف الدكتور محمد سالم، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه تم التأكد من أشخاص فى مرسى مطروح عن صحة الفيديوهات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص صوت الحيتان بمرسى مطروح وكانت الاجابة منهم أن هذا ليس له أي صحة من الواقع.