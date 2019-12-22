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أخبار البلد

بطريرك الروم الكاثوليك يشارك في نهضة الميلاد السنوية بـ دمشق

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:56 ص
صدى البلد
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سامح سلام
شارك البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك يصاحبه المتروبوليت نقولا أنتيبا مع مجموعة من كهنة الإيبارشية، وبمشاركة البطاركة والأساقفة ورؤساء الطوائف المسيحية في دمشق والرهبان والراهبات والكهنة، في نهضة الميلاد السنوية التي استضافتها كاتدرائية المريمية البطريركية بدمشق.

كان في استقبال البطريرك، يوحنا العاشر الكلي الطوبى بحضور البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثان، ونيافة الكاردينال ماريو زيناري، والسفير الباباوي في سوريا، وأساقفة دمشق، ولفيف من كهنة وراهبات الطوائف المسيحية.

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد بإقامة القداس الإلهي مساء الثلاثاء المقبل بكاتدرائية سان جورج بمدينة نصر، حيث يحضر يرأس الصلاة غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية ووكالات الأنباء.

من ناحية أخرى، احتفل اليوم مكتب دياكونيا للتنمية التابع للايبارشية البطريركية بالحفل السنوي للعاملين به تحت رعاية وحضور نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية والأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا وجميع العاملين بكل التخصصات.

تخلل الاحتفال العديد من الفقرات، حيث القى الأب كيرلس كلمة ترحيب، إلى جانب تقديم مجموعة من الترانيم الروحية، وعرض فيديو عن إنجازات العام، وتوزيع شهادات الكورسات.
بطريرك الروم الكاثوليك يشارك في نهضة الميلاد السنوية بـ دمشق
بطريرك الروم الكاثوليك يشارك في نهضة الميلاد السنوية بـ دمشق
بطريرك الروم الكاثوليك يشارك في نهضة الميلاد السنوية بـ دمشق
بطريرك الروم الكاثوليك يشارك في نهضة الميلاد السنوية بـ دمشق
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