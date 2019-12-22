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فن

شيماء سيف تكشف عن نجمتها المفضلة وتتغزل بـ إسعاد يونس

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
صدى البلد
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أحمد عمر
نشرت الفنانة شمياء سيف عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة مع إسعاد يونس ودنيا سمير غانم وهشام جمال.

وعلقت شيماء سيف على الصورة قائلة: "مفيش كلام يوصف الصورة مع صاحبة السعادة القمر بعشقك، دودى نجمتى المفضلة،
هشام بابا حبيبى وكل كل كل حاجة" .

كانت الفنانة شمياء سيف احتفلت منذ فترة بعيد زواجها الاول من المنتج محمد كارتر.

وكانت شيماء سيف ومحمد كارتر ارتبطا لفترة طويلة ثم تزوجا 2018، واقاما حفل زفاف أسطوري حضره عدد من نجوم الفن في مقدمتهم محمد رمضان.

يشار إلى أن شيماء سيف شاركت في سباق الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " الزوجة 18" مع حسن الرداد.
شيماء سيف تكشف عن نجمتها المفضلة وتتغزل بـ إسعاد يونس
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