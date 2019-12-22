أحمد صالح يعلن قائمة الإعلاميين لمواجهة الفيوم

أعلن أحمد صالح المدير الفنى لفريق الإعلاميين عن قائمة الفريق لمواجهة الفيوم ضمن الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.



وجاءت القائمة كالآتى: أحمد الشربيني، محمد خالد، جمال السادات، خالد سعيد، سعد السعيد، أحمد علي، خالد اشرف ، فتحي عامر، محمد اشرف ، نشأت مسعد ، ابو بكر محمد ، اسامه خليل ، محمد اسامة ، ايهاب المصري ، اسلام مصطفي

علي صابر ، محمود رضا ، محمد نصر



يدخل الفريقان اللقاء بنفس الرصيد 10 نقاط في المركز التاسع .