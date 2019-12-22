AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد صالح يعلن قائمة الإعلاميين لمواجهة الفيوم

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
أعلن أحمد صالح المدير الفنى لفريق الإعلاميين عن قائمة الفريق لمواجهة الفيوم ضمن الجولة العاشرة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وجاءت القائمة كالآتى: أحمد الشربيني، محمد خالد، جمال السادات، خالد سعيد، سعد السعيد، أحمد علي، خالد اشرف ، فتحي عامر، محمد اشرف ، نشأت مسعد ، ابو بكر محمد ، اسامه خليل ، محمد اسامة ، ايهاب المصري ، اسلام مصطفي
علي صابر ، محمود رضا ، محمد نصر

يدخل الفريقان اللقاء بنفس الرصيد 10 نقاط في المركز التاسع .
Advertisements

موضوعات متعلقة

بركات إبراهيم يعلن قائمة طهطا في مواجهة الفيوم

أبوجريشة يعلن قائمة الفيوم لمواجهة شبان قنا

طارق السيد يعلن قائمة المنيا لمواجهة الإعلاميين

محمد عبدالسميع يعلن قائمة بترول أسيوط لمواجهة الإعلاميين

قائمة الإعلاميين لمواجهة الإسماعيلي بكأس مصر

ترشيحاتنا

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور

بيدرو بارني مديرا فنيا للجونة.. وتمديد التعاقد مع رضا شحاتة

منوم طبيعي ...6 أنواع من الشاي تساعدك على النوم فى ثواني

ليفربول بطلًا لـ كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه على حساب فلامنجو.. فيديو

مصطفى بكري: التعديل الوزاري يشمل من 8 لـ 10 حقائب وزارية

أخبار نادي الزمالك| رئيس الأهلي السابق وعلاء وجمال مبارك فى عزاء شقيقة مرتضى منصور

AdvertisementS

الحكم القطري يتحامل على محمد صلاح ويشهر البطاقة الصفراء في وجهه

ليفربول بطلًا لـ كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه على حساب فلامنجو.. فيديو

رئيس الأهلي السابق يقدم العزاء لـ مرتضى منصور في وفاة شقيقته |فيديو

محمد صلاح يحتفل بالتتويج بكأس العالم للأندية في عقر دار تميم

أخبار نادي الزمالك| رئيس الأهلي السابق وعلاء وجمال مبارك فى عزاء شقيقة مرتضى منصور

محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

بيدرو بارني مديرا فنيا للجونة.. وتمديد التعاقد مع رضا شحاتة

نجوم الفن والإعلام يعزّون مرتضى منصور في وفاة شقيقته | صور

محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يحصد لقب كأس العالم للأندية والثاني عربيًا

سأعود إلى قطر 2022 .. أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بكأس العالم للأندية

بشرى لـ جماهير الاهلي.. اِعرف موعد عودة نجم الاحمر المصاب بالرباط الصليبي

أخبار الأهلى.. موعد عودة محمد محمود للملاعب..ومباراة إعتزال عماد متعب مع نادى أسبانى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا المنزل تكشف مفاجآت في مقتل امرأة داخل غرفة نومها بالسعودية

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور

ياسمين صبري تبدأ التجهيز لمسلسلها الفرصة الثانية