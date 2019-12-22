أيام كانت عسل.. كريم عفيفي يستعيد ذكريات الطفولة في شهر رمضان

شارك الفنان كريم عفيفي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل تويتر بذكرياته في صغر سنه مع اصدقاءه بشهر رمضان المبارك.



ونشر كريم عفيفى صورة لأحد الشوارع الممتلئة بالزينة الرمضانية وعلق عليها قائلا "‏اللهم بلغنا رمضان واحشنى رمضان وانا صغير وبعلق الزينة مع اصحابى فى الشارع وبعد الفطار ننزل نلعب كانت ايام عسل".



ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير" و "‏‎والله كل متفرج علي مسلسل رمضان كريم بفتكر ايام حلوة عشتها في الصغر يا ريت يكون فية جزء تاني" و" ‏‎اللهم أمين وانت بالف خير" و" ‏‎اللهم بلغنا رمضان لا مفقودين ولا فاقدين".



يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

