كبار النجوم على المسرح.. عمرو دياب يختتم حفله بـ مهرجان ميدل بيست

اختتم عمرو دياب حفله الغنائى الذى أقيم فى السعودية بحفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض، السبت، وقدم الهضبة خلال الحفل ثلاث أغنيات بمشاركة الـ DG العالمي Re3hab من بينها أغنيته يوم تلات، بشكل موسيقى جديد .



وحرص عدد من النجوم على التواجد مع عمرو دياب على خشبة المسرح.



وكان بصحبة عمرو دياب على خشبة المسرح كل من دينا الشربينى وشيكو وهشام ماجد وعمرو يوسف.



كان الشاعر الغنائى أمير طعيمة نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالنجم عمرو دياب.



وظهر أمير طعيمة مع الهضبة عمرو دياب داخل الطائرة للمشاركة في حفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض.



وعلق أمير طعيمة على الصورة قائلًا: "أنا والهضبة وساعات السفر"، ونالت إعجاب متابعيه.