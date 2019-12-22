AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كبار النجوم على المسرح.. عمرو دياب يختتم حفله بـ مهرجان ميدل بيست

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:23 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد عمر
اختتم عمرو دياب حفله الغنائى الذى أقيم فى السعودية بحفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض، السبت، وقدم الهضبة خلال الحفل ثلاث أغنيات بمشاركة الـ DG العالمي Re3hab من بينها أغنيته يوم تلات، بشكل موسيقى جديد .

وحرص عدد من النجوم على التواجد مع عمرو دياب على خشبة المسرح.

وكان بصحبة عمرو دياب على خشبة المسرح كل من دينا الشربينى وشيكو وهشام ماجد وعمرو يوسف.

كان الشاعر الغنائى أمير طعيمة نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالنجم عمرو دياب.

وظهر أمير طعيمة مع الهضبة عمرو دياب داخل الطائرة للمشاركة في حفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض.

وعلق أمير طعيمة على الصورة قائلًا: "أنا والهضبة وساعات السفر"، ونالت إعجاب متابعيه.
كبار النجوم على المسرح.. عمرو دياب يختتم حفله بـ مهرجان ميدل بيست
كبار النجوم على المسرح.. عمرو دياب يختتم حفله بـ مهرجان ميدل بيست
كبار النجوم على المسرح.. عمرو دياب يختتم حفله بـ مهرجان ميدل بيست
كبار النجوم على المسرح.. عمرو دياب يختتم حفله بـ مهرجان ميدل بيست
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيلبس البندانة.. رابح صقر يعلن مشاركته فى الميدل بيست بالرياض

أمير كرارة يعلن المشاركة فى ميدل بيست الرياض.. وتركي آل الشيخ يرد عليه

مفاجآت بـ حفل عمرو دياب في ميدل بيست بالسعودية

عمرو دياب يقدم حفلا ضخما في الرياض.. اليوم

اخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية ل أنغام.. ومفاجأت حفل عمرو دياب فى الرياض

عمرو دياب بصحبة مشاهير الفن والغناء فى مهرجان ميدل بيست | شاهد

ترشيحاتنا

قبل ساعات من إعلانه.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب

كاميرا المنزل تكشف مفاجآت في مقتل امرأة داخل غرفة نومها بالسعودية

بعد إجرائها عملية جراحية .. أول صورة لـ أنغام من تحضيرات حفل الرياض

الملاريا الخبيثة.. طبيب الزمالك يكشف أسباب وفاة إداري الفريق

شاهد .. احتفال لاعبى ليفربول بلقب كأس العالم للأندية.. ومحمد صلاح الأفضل

محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إنجاز تاريخي .. منتخب مصر للإسكواش يتوج ببطولة العالم للفرق للمرة الخامسة

كاميرا المنزل تكشف مفاجآت في مقتل امرأة داخل غرفة نومها بالسعودية

ما محبة إلا بعد عداوة| سامح عبد العزيز يتصالح مع كاملة أبو ذكرى.. صور