صحف إسبانية: الدوري السعودي وجهة جاذبة لنجوم كرة القدم

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بات وجهة جاذبة لنجوم كرة القدم حول العالم، وذلك بعد التطور الذي شهدته اللعبة في السعودية عبر استضافة كبرى الأحداث العالمية، إضافة إلى وجود نجوم مميزين في صفوف الأندية.



وعنونت صحيفة "El Economista" الواسعة الانتشار في إسبانيا، والمختصة بالشؤون الاقتصادية والمالية، التقرير الذي نشر، بـ: الدوري السعودي.. وجهة اقتصادية جديدة.



ووفقا لما نقلته شبكة العربية عن التقرير: أصبحت السعودية وجهة جاذبة لنجوم كرة القدم، ففي ديسمبر من العام الماضي، تم استضافة كأس السوبر الإيطالي للمرة الأولى على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة، وفي يناير المقبل سيقام السوبر الإسباني بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيتكو مدريد وفالنسيا.



وأضافت الصحيفة: باتت السعودية تشكل اسما هاما وبارزا في كرة القدم العالمية، مع استضافة كبرى البطولات الأوروبية، ويسير هذا الأمر جنبا إلى جنب مع تطور دوري المحترفين السعودي، الذي شهد تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في 2019، وتم الوصول إلى النجاحات الحالية بعد زيادة الاستثمار في اللعبة.



وواصل التقرير: يتواجد 7 لاعبين محترفين في أندية الدوري، معظمهم من أصحاب الجودة العالية ولديهم خبرة وسمعة كبيرة في مختلف أنحاء العالم، مثلا في الهلال يبلغ متوسط عمر الأجانب السبعة 29 عاما، ويضم الفرنسي بافتيمبي جوميز الذي أحرز 42 هدفا خلال 57 مباراة، وسيباستيان جوفينكو الدولي الإيطالي، ويعود هذا النمو الهائل إلى العمل الذي يحدث في مختلف الاتحادات الرياضية، بجانب الاستثمار في الرياضة.



وأكدت " El Economista" أن تواجد النجوم ليس بهدف الحصول على راتب جيد في آخر سنوات مسيرتهم المهنية، والدليل أن جوستافو كويار الدولي الكولومبي "27 عاما" اتجه من فلامنجو البرازيلي إلى الهلال السعودي في الانتقالات الماضية.