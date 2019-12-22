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رياضة

شوبير يوجه رسالة لـ صلاح عقب حصوله على أفضل لاعب بـ كأس العالم للأندية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:25 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
هنأ الإعلامي أحمد شوبير، محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي بحصوله مع فريقة ليفربول علي بطولة كأس العالم للأندية وتتويجه بجائزة أفضل لاعب بالبطولة.

وكتب احمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏ألف مبروك للنجم محمد صلاح التتويج بلقب كأس العالم للأندية وفوزه بجائزة أفضل لاعب في البطولة .. أتمني لك كل التوفيق فيما هو قادم وفي إنتظار فوزك بلقب البريمرليج هذا الموسم".

وتوج فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي، من مونديال الأندية الذي أقيم في قطر.

جاء الهدف في الشوط الأول الإضافي من هجمة مرتدة قادها السنغالي ساديو ماني وعندما دخل إلى منطقة الجزاء مررها إلى فيرمينو القادم من الخلف ليسجلها البرازيلي بطريقة رائعة في الشباك.

كما حصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية.
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