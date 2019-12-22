اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ معهد تمريض حلوان

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد التمريض بجامعة حلوان اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019 وتنتهى الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020.





كما أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بــ جامعة حلوان، جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول للسنة الدراسية ٢٠١٩-٢٠٢٠





الجدير بالذكر انه تم إعلان الجداول في الكليات بجامعة حلوان وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لجميع الطلاب.



