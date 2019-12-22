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منوعات

في لمح البصر.. سائق ينقذ امرأة حاولت الانتحار بطريقة عجيبة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 03:34 ص
انتحار
انتحار
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عزة عاطف
في إنقاذ الروح "حياة".. أثار رجل ضجة واسعة بعدما قام بإيقاف شاحنته بعرض الشارع لينقذ امرأة كادت أن تلقي بنفسها من فوق الجسر، فيما وصفوه بـ "البطل".

حاولت المرأة رمي نفسها من فوق الجسر وسط السيارات المسرعة على شارع رئيسي في إيرلندا، مما أثار رعب السائقين على الطريق لكن سائق الشاحنة لم يتردد لحظة قبل أن يقطع الطريق لتسقط فوق الشاحنة.

أوقف السائق شاحنته تحت الجسر لمنع حدوث ذلك، بينما التقط رجل يدعى «كيث دن» صورا للحادثة، وقال لصحيفة إيرش ميرور: "كانت ستقفز على الأرض من فوق الجسر ولكن شاحنة من طراز آرتش انحرفت لتقف تحتها".

وقال أحد شهود العيان: "يا له من تفكير سريع وسائق الشاحنة شجاع جدًا" بينما قال آخر: "إنه لشئ محزن للغاية عندما تفكر في إنهاء حياتك بمثل هذه الطريقة، دعونا نأمل أن تتمكن من الحصول على المساعدة".
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