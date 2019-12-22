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رياضة

إنجاز تاريخي .. منتخب مصر للإسكواش يتوج ببطولة العالم للفرق للمرة الخامسة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:53 ص
منتخب مصر للاسكواش
منتخب مصر للاسكواش
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ريهام بكير
نجح منتخب مصر للاسكواش في التتويج ببطولة العالم للاسكواش للفرق المقامة بواشنطن من 15 حتى 21 ديسمبر الجاري ، بعد الفوز على إنجلترا 2-0.

ويعد تتويج منتخب مصر الذي يضم ، طارق مؤمن وكريم عبد الجواد وعلى فرج ومحمد أبوالغار، بالبطولة ، إنجازا تاريخيا، حيث انها المرة الخامسة لفوز الفراعنة بالبطولة ، كما هو حفاظ على لقب البطولة الذي توج به في اخر نسخة بفرنسا عام 2017

ويقود المنتخب المدرب أمير وجيه، ويترأس البعثة في واشنطن عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش.

ووصل منتخب مصر لنهائي بطولة العالم لفرق الرجال 8 مرات من قبل، نجح في 5 منها بالتتويج بلقب بطولة العالم للفرق وهي أعوام 1999، 2009، 2011، 2017 ، 2019.
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