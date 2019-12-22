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رياضة

رواد تويتر يحتفلون بتتويج صلاح بجائزة افضل لاعب بـ كأس العالم للأندية.. شاهد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 05:07 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #صلاح بعد تتويج ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية وحصول محمد صلاح علي جائزة افضل لاعب بالبطولة.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏من ١٤ سنة كان محمد صلاح طفلا يزوغ من مدرسته صباحا ليشاهد مباريات الاهلى فى كأس العالم للاندية باليابان ( بحسب اعترافه )..الليلة  صلاح يقف على منصة التتويج ليحتفل بفوزه مع ناديه ليفربول بكأس نفس البطولة..شوفتوا اخرة التزويغ !!
مبرووووك يا مو

‏اتفرجو واستمتعو صلاح مع جماهير مصر من  الدوحه فخر بلادي فخر العرب ❤️🇪🇬👑
كواليس حصري ولادك يا مصر

‏يحق لنا نفتخر بولدنا العربي المصري 🇪🇬‎#محمد_صلاح بطل العالم 🏆💪⚽️  ‎#ليفربول_فلامينغو ‎#مصر

‏أبو تريكة لـ صلاح: مبسوط إنك ظاهر بعلم مصر عليك ♥
صلاح : آخر شياكة ايه رأيك 😀

‏كل المعجزات والأمنيات والأرقام التي لم نكن نتخيلها كمصريين تحققت معك
يا صانع المستحيل ومُلهم كل الأجيال
محمد صلاح فخر العرب لم تعد قصة أو حُلمًا من الخيال ❤️
‎#محمد_صلاح

‏والله يا سيدي لو صلاح ميستحقهاش فاحنا اعتبرناها تعويضا عن جايزة أبو تريكة اللي غفلتونا فيها في ٢٠٠٦ 😂😂❤️

‏‎#ليفربول_فلامنجو
مبروك لليفربول ومحمد صلاح يستاهلون❤️

‏الف الف مبروووك لمحمد صلاح لأبو مكة على الفوز بالبطولة.
وفوزه شخصيا بلقب احسن لاعب بالبطولة 🌺🌺
أطيب وأصدق الدعوات إن يبارك فيك ويوفقك ويحقق لك كل طموحاتك ودايما مشرف مصر.. 🙏 🙏
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