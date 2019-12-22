رواد تويتر يحتفلون بتتويج صلاح بجائزة افضل لاعب بـ كأس العالم للأندية.. شاهد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #صلاح بعد تتويج ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية وحصول محمد صلاح علي جائزة افضل لاعب بالبطولة.
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
من ١٤ سنة كان محمد صلاح طفلا يزوغ من مدرسته صباحا ليشاهد مباريات الاهلى فى كأس العالم للاندية باليابان ( بحسب اعترافه )..الليلة صلاح يقف على منصة التتويج ليحتفل بفوزه مع ناديه ليفربول بكأس نفس البطولة..شوفتوا اخرة التزويغ !!
مبرووووك يا مو
اتفرجو واستمتعو صلاح مع جماهير مصر من الدوحه فخر بلادي فخر العرب ❤️🇪🇬👑
كواليس حصري ولادك يا مصر
يحق لنا نفتخر بولدنا العربي المصري 🇪🇬#محمد_صلاح بطل العالم 🏆💪⚽️ #ليفربول_فلامينغو #مصر
أبو تريكة لـ صلاح: مبسوط إنك ظاهر بعلم مصر عليك ♥
صلاح : آخر شياكة ايه رأيك 😀
كل المعجزات والأمنيات والأرقام التي لم نكن نتخيلها كمصريين تحققت معك
يا صانع المستحيل ومُلهم كل الأجيال
محمد صلاح فخر العرب لم تعد قصة أو حُلمًا من الخيال ❤️
#محمد_صلاح
والله يا سيدي لو صلاح ميستحقهاش فاحنا اعتبرناها تعويضا عن جايزة أبو تريكة اللي غفلتونا فيها في ٢٠٠٦ 😂😂❤️
#ليفربول_فلامنجو
مبروك لليفربول ومحمد صلاح يستاهلون❤️
الف الف مبروووك لمحمد صلاح لأبو مكة على الفوز بالبطولة.
وفوزه شخصيا بلقب احسن لاعب بالبطولة 🌺🌺
أطيب وأصدق الدعوات إن يبارك فيك ويوفقك ويحقق لك كل طموحاتك ودايما مشرف مصر.. 🙏 🙏
وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
من ١٤ سنة كان محمد صلاح طفلا يزوغ من مدرسته صباحا ليشاهد مباريات الاهلى فى كأس العالم للاندية باليابان ( بحسب اعترافه )..الليلة صلاح يقف على منصة التتويج ليحتفل بفوزه مع ناديه ليفربول بكأس نفس البطولة..شوفتوا اخرة التزويغ !!
مبرووووك يا مو
اتفرجو واستمتعو صلاح مع جماهير مصر من الدوحه فخر بلادي فخر العرب ❤️🇪🇬👑
كواليس حصري ولادك يا مصر
يحق لنا نفتخر بولدنا العربي المصري 🇪🇬#محمد_صلاح بطل العالم 🏆💪⚽️ #ليفربول_فلامينغو #مصر
أبو تريكة لـ صلاح: مبسوط إنك ظاهر بعلم مصر عليك ♥
صلاح : آخر شياكة ايه رأيك 😀
كل المعجزات والأمنيات والأرقام التي لم نكن نتخيلها كمصريين تحققت معك
يا صانع المستحيل ومُلهم كل الأجيال
محمد صلاح فخر العرب لم تعد قصة أو حُلمًا من الخيال ❤️
#محمد_صلاح
والله يا سيدي لو صلاح ميستحقهاش فاحنا اعتبرناها تعويضا عن جايزة أبو تريكة اللي غفلتونا فيها في ٢٠٠٦ 😂😂❤️
#ليفربول_فلامنجو
مبروك لليفربول ومحمد صلاح يستاهلون❤️
الف الف مبروووك لمحمد صلاح لأبو مكة على الفوز بالبطولة.
وفوزه شخصيا بلقب احسن لاعب بالبطولة 🌺🌺
أطيب وأصدق الدعوات إن يبارك فيك ويوفقك ويحقق لك كل طموحاتك ودايما مشرف مصر.. 🙏 🙏