رواد تويتر يحتفلون بتتويج صلاح بجائزة افضل لاعب بـ كأس العالم للأندية.. شاهد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #صلاح بعد تتويج ليفربول ببطولة كأس العالم للأندية وحصول محمد صلاح علي جائزة افضل لاعب بالبطولة.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏من ١٤ سنة كان محمد صلاح طفلا يزوغ من مدرسته صباحا ليشاهد مباريات الاهلى فى كأس العالم للاندية باليابان ( بحسب اعترافه )..الليلة صلاح يقف على منصة التتويج ليحتفل بفوزه مع ناديه ليفربول بكأس نفس البطولة..شوفتوا اخرة التزويغ !!

مبرووووك يا مو



‏اتفرجو واستمتعو صلاح مع جماهير مصر من الدوحه فخر بلادي فخر العرب ❤️🇪🇬👑

كواليس حصري ولادك يا مصر



‏يحق لنا نفتخر بولدنا العربي المصري 🇪🇬‎#محمد_صلاح بطل العالم 🏆💪⚽️ ‎#ليفربول_فلامينغو ‎#مصر



‏أبو تريكة لـ صلاح: مبسوط إنك ظاهر بعلم مصر عليك ♥

صلاح : آخر شياكة ايه رأيك 😀



‏كل المعجزات والأمنيات والأرقام التي لم نكن نتخيلها كمصريين تحققت معك

يا صانع المستحيل ومُلهم كل الأجيال

محمد صلاح فخر العرب لم تعد قصة أو حُلمًا من الخيال ❤️

‎#محمد_صلاح



‏والله يا سيدي لو صلاح ميستحقهاش فاحنا اعتبرناها تعويضا عن جايزة أبو تريكة اللي غفلتونا فيها في ٢٠٠٦ 😂😂❤️



‏‎#ليفربول_فلامنجو

مبروك لليفربول ومحمد صلاح يستاهلون❤️



‏الف الف مبروووك لمحمد صلاح لأبو مكة على الفوز بالبطولة.

وفوزه شخصيا بلقب احسن لاعب بالبطولة 🌺🌺

أطيب وأصدق الدعوات إن يبارك فيك ويوفقك ويحقق لك كل طموحاتك ودايما مشرف مصر.. 🙏 🙏