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رياضة

ميسي يصل للهدف الـ50 للمرة التاسعة في آخر 10 أعوام

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
سجل ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، هدفه الـ50 له خلال عام 2019 مع فريقه ومنتخب بلاده الأرجنتين، وتعد المرة التاسعة له في آخر 10 أعوام.

جاء ذلك خلال مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، التي انتهت بفوز برشلونة 4-1.

ورفع رصيده في الصدارة إلى 39 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يخوض مباراته في الجولة اليوم أمام أتلتيك بيلباو، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وساهم في تسجيل أهداف المباراة كل من أنطوان جريزمان، أرتورو فيدال، ليونيل ميسي ولويس سواريز، وسجل بيري بونس الهدف الوحيد لديبورتيفو ألافيس
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