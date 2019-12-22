انتخابات أطباء الأسنان تفتح أبوابها لتلقي طلبات المرشحين لليوم الثاني

يستمر السباق الانتخابي لأطباء الأسنان، بانتخابات التجديد النصفي، لليوم الثاني، اليوم الأحد، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الإثنين 30 ديسمبر الجاري.



وتتلقى لجنة الطلبات أوراق الأطباء الراغبين فى الترشح بالانتخابات على مستوى الجمهورية، لاختيار النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.



وتستمر اللجنة فى تلقى طلبات الترشح يوميا من التاسعة صباحا، وحتى الثالثة عصرا، عدا أخر أيام فتح باب الترشح، سيكون ذلك حتى الثانية فقط.



ولا يجوز الترشح لأحد الأطباء الراغبين فى الترشح على مقعدين، فقط يتم الترشح على مقعد واحد، كما قررت لجنة الانتخابات عدم وجود كشوف للوافدين، اي أنه لن يُسمح لأى طبيب أن يتم التصويت فى مقر غير مُقيد به، لذا تم مطالبة كل النقابات الفرعية لتحديث قاعدة بيانات الأطباء المُسجلين لديها، ليتمكن الأطباء من التصويت دون مشاكل.



وبالنسبة لدفعة 2018 حديثى التخرج، نظرا لأنهم لم يتسلموا تكليفهم حتى الآن، سيتم تسكينهم فى جداولهم الانتخابية على مقر سكنهم، إلى أن يظهر التكليف، والذى فى حال إعلانه فسيتم تعديل مقراتهم الانتخابية وفق حركة التكليف، كما تم زيادة عدد اللجان الانتخابية بالنقابة العامة، بدلا من 7 لجان إلى 10 لجان، وفى المحافظات التى بها كثافات مرتفعة مثل: الغربية، والإسكندرية، الدقهلية، للتسهيل على الأطباء.



وعلى الراغبين في الترشح على مقاعد النقابات الفرعية سواء نقيب المحافظة، أو عضوية مجلس النقابة الفرعية، فيتم الترشح بمقر النقابة الفرعية بالمحافظة، أما الترشح على مقاعد النقابة العامة، فيتم من خلال التقدم بالطلب بشكل شخصى أو بتوكيل رسمى خاص فقط بالانتخابات.

